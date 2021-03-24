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سيارات

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:00 ص
كيا تكشف النقاب عن
كيا تكشف النقاب عن احدث اصداراتها k8 موديل 2021
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صبري طلبه

كشفت شركة كيا الكورية عملاقة صناعة السيارات، عن أحدث إصداراتها وهي النسخة  K8، والتي قد كشفت عن ملامح لمقصورتها الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر، وضمت السيارة حزمة من المواصفات الفنية لقدرات المحرك، إلى جانب التصميم الخارجي الأنيق الذي يحمل معه مفهوم السيدان.

 

تستخدم كيا K8 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 195 حصان، و248 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

 

وهناك نسخة أخرى بحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة قدرها 237 حصان، و 314 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما ستضم نسخة اخرى تعمل بخاصية الدفع الرباعي تتكون من محرك سداسي الاسطوانات أيضًا بسعة 3500 سي سي، ولكنها بقوة أكبر وقدرها 296 حصان، و 359 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

المقصورة الداخلية للسيارة تحتوي على شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط بلغ قياسها 12 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة أيضًا، و مقود حركة متعدد المهام، و خاصية المفتاح الذكي، ونظام صوتي و ترفيهي مكون من 14 مكبر صوت من طراز Meridian.

 

كما تضم مقاعد من الجلد، و مرايات كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و كاميرا 360 درجة، إلى جانب حزمة متطورة من وسائل السلامة وأنظمة الأمان، وبرامج المساعدة المتطورة في انظمة المكابح وتحديات الطريق.

 

التصميم الخارجي للسيارة كيا K8 تميز بمصابيح أمامية حادة، و بشبكات متعددة المقاطع ذات تصميم هندسي أقرب إلى قرص العسل، يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وعجلات رياضية مدعومة بجند معدني متعدد الأضلاع يجمع بين اللون الأسود و الفضي.

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور
كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور
كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور
كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور
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