وائل القباني : أحمد أيمن منصور الأنسب للجبهة اليسرى أمام كينيا

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز، هو الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب الوطني أمام كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها غدًا في العاصمة الكينية نيروبي .





وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج " البريمـو "عبر قناة ’’ Ten ’’ : أحمد فتوح كان المرشح الأول لشغل هذه الجبهة، لولا الإصابة التي لحقت به وأدت إلى استبعاده من المعسكر واستدعاء عبد الله جمعة بدلًا منه .





واختتم القباني : أيمن أشرف كان الخيار الثاني بعد إصابة فتوح وليس عبد الله جمعة ، حيث إن أشرف يتفوق على جمعة من الناحية الدفاعية ، وهو ما قد يعطيه الأفضلية لدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، ولكن إصابة أيمن أشرف أتت بمثابة الصداع في رأس الجهاز الفني ، وقد يقع الخيار على أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر فهو يشبه أيمن أشرف إلى حد كبير ولعِبَ في هذا المركز كثيرًا مع بيراميدز .



