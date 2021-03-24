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رياضة

وائل القباني : أحمد أيمن منصور الأنسب للجبهة اليسرى أمام كينيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:25 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز، هو الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب الوطني أمام كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها غدًا في العاصمة الكينية نيروبي .

وأضاف القباني في تصريحات لبرنامج " البريمـو "عبر قناة ’’ Ten ’’ :  أحمد فتوح كان المرشح الأول لشغل هذه الجبهة، لولا الإصابة التي لحقت به وأدت إلى استبعاده من المعسكر واستدعاء عبد الله جمعة بدلًا منه .

واختتم القباني : أيمن أشرف كان الخيار الثاني بعد إصابة فتوح وليس عبد الله جمعة ، حيث إن أشرف يتفوق على جمعة من الناحية الدفاعية ، وهو ما قد يعطيه الأفضلية لدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب ، ولكن إصابة أيمن أشرف أتت بمثابة الصداع في رأس الجهاز الفني ، وقد يقع الخيار على أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر فهو يشبه أيمن أشرف إلى حد كبير ولعِبَ في هذا المركز كثيرًا مع بيراميدز .

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.

الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.
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