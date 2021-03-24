العاصفة الترابية .. تعطيل العمل بالحضانات ورياض الأطفال اليوم في الوادي الجديد

قرّر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعطيل العمل بدور الحضانات ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتزامن مع العاصفة الترابية التي تشهدها المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى لتجنب آثارها المحتملة، حفاظاً على سلامة وصحة الأطفال.
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وشدّد المحافظ على ضرورة توخى المواطنين الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية ومرور العاصفة الترابية بسلام .
وتعرضت العديد من المناطق السكنية داخل نطاق محافظة أسوان لـ عاصفة ترابية غطت السماء مع ظهور لسرعة الرياح، وانعدام الرؤية على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبي على كافة الأنحاء.
وكانت قد شهدت مدينة أسوان، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة حيث أن ارتفاع درجة حرارة الطقس لم يؤثر على المارة بالشوارع، وحتى الوقت الحالي جميع الأمور تسير على مايرام.