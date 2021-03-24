العاصفة الترابية .. تعطيل العمل بالحضانات ورياض الأطفال اليوم في الوادي الجديد

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وتعرضت العديد من المناطق السكنية داخل نطاق محافظة أسوان لـ عاصفة ترابية غطت السماء مع ظهور لسرعة الرياح، وانعدام الرؤية على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبي على كافة الأنحاء.









وكانت قد شهدت مدينة أسوان، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة حيث أن ارتفاع درجة حرارة الطقس لم يؤثر على المارة بالشوارع، وحتى الوقت الحالي جميع الأمور تسير على مايرام.