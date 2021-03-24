طقس السعودية اليوم.. تحذير شديد اللهجة لـ 6 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، عبر نظام الإنذار المبكر، تحذيرات - بين متقدمة وعادية - حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وتبوك والشرقية والجوف وحائل والمنطقة الشمالية.









ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مركز الأرصاد، في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك، إن المنطقة تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ6 من مساء الأربعاء.









ونبه المركز منطقة تبوك أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة، وارتفاعًا في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر الحالة حتى الساعة 6 مساء.









وفي تنبيه متقدم لمنطقة حائل، ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.









وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء. فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على العويقلية وطريف وعرعر، وتستمر الحالات حتى الساعة 6 مساء.









وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.









ونبّه المركز أيضًا المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.









وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والزلقي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.