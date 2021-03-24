بتوقيع وزير التعليم.. ننشر الخطة الكاملة لامتحانات اولى وثانية ثانوي ومصير المتعثرين

وقد نص هذا الخطاب الرسمي الذي حصل موقع صدى البلد على صورة منه على ما يلي :

- يعقد لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانين احدهما في نهاية شهر ابريل والاخر في نهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة

- يكون هذا الامتحان ورقيا بأسئلة اختيار من متعدد بورقة مجمعة، على أن تكون الاجابة بورقة منفصلة (بابل شيت) .





- تتولى الادارة التعليمية تشكيل لجنة فنية لوضع الامتحانات وفقا للنموذج الاسترشادي المعد بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي طبقا لخطة توزيع المنهج والمعنمدة من قبل الوزارة





- -تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع وتكون على مستوى المدرسة وذلك بعد امتحانات شهر مايو تحت اشراف الادارة التعليمية





- تتولى المدارس الدولية عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاتحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية





- الطلاب الذين لم يسبق لهم اداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع او مواد الهوية قبل صدور القرار الخاص بتوقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا





- الطلاب الذين سبق لهم اداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع و مواد الهوية قبل صدور قرار وقف الدراسة يتم امتحانهم في مقررات الفصل الدراسي الثاني فقط.





- يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقنوانين الاساسية للمادة من اعداد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، وتقوم المدرسة بتوزيعها على الطلاب للاستعانة بها اثاء عقد الامتحان بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.





- تكون اجابة الطالب من خلال بابل شيت وفق النموذج الذي سيتم ارساله للمديريات





- تشكل لجنة من معلمي المواد لكل ورقة مجمعة لتقدير اوراق الاجابة





-تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وفقا لما يلي :





*نتيجة الفصل الدراسي الاول :

- تكون نتيجة الطالب احتياز ولا تسب له اي درجات في حالة اتمام الامتحان ، وكذلك تغيب الطالب بعذر يقبله مدير الادارة التعليمية او تعرض لمشكلة تقنية





- وفي حالة عدم الاجتياز يعقد للطالب امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية ابريل بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في يوم واحد









نتيجة الفصل الدراسي الثاني :

تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في الامتحان الذي سيعقد في نهاية شهري ابريل ومايو





- يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على تقدير عام اكثر من ضعيف





- الطالب الذي واجهته مشكلة تقنية لم تمكنه من اداء الامتحان في الترم الاول في اي مادة يعتبر حاصلا على اجتياز في المادة التي تعثر فيها





- يؤدي الطالب امتحان شهر ابريل فيما تم دراسته من مناهج شهري مارس وابريل ، ويعتبر المحتوى الدراسي الذي ادى فيه الامتحان منتهيا ويؤدي امتحان شهر مايو فيما تم دراسته من مناهج مايو فقط



