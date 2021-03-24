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رياضة

شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح في مران المنتخب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:35 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، في مران الفراعنة بكينيا وهو يحمل الكرات بدلاََ من عامل الكرات.

ويعد محمد صلاح من كباتن منتخب مصر ومن المرجح أن يحمل شارة الكابتن في مباراة المنتخب أمام كينيا. 

اختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

شهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.

وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.
شاهد.. ماذا فعل محمد صلاح في مران المنتخب
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