الخطيب مازحا.. فرج عامر هيلعب للنادي الأهلي

رحب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال زيارته لفرع النادي بسموحة وسط إستقبال حافل من الجميع.





وأكد المهندس فرج عامر أن محمود الخطيب يعد أحد آبرز نجوم الكرة المصرية مشيرا إلي أنه تمكن من الارتقاء بالنادي الأهلي الذي يعد أحد أهم الاندية على مستوي العالم .





من جهة آخري وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر إلي محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على حفاوة الاستقبال .





وأكد محمد الخطيب خلال كلمته داخل نادي سموحة أن التعاون الرياضي يشمل كافة الأندية من أجل مساندة الدولة المصرية .





وأضاف محمود الخطيب: نآمل في تواصل المسئولين والرياضيين خلال الفترة القادمة للنهوض بالرياضة المصرية .





وفي نهاية اللقاء داعب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المتواجدين خلال تسليمه درع النادي بقوله :"طلعوا بقى شائعات اني جاي اتعاقد مع المهندس فرج عامر عشان يلعب للاهلي السنة الجاية ".