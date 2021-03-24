تشكيل فرنسا أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم





وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالآتي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع: بنجامين بافارد ، رافاييل فاران ، كيمبمبي ، لوكاس هيرنانديز





خط الوسط: كينجسلي كومان ، نجولو كانتي ، أدريان رابيو ، كيليان مبابي





خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، أولفييه جيرو





ويتواجد منتخبا فرنسا وأوكرانيا في المجموعة الرابعة من التصفيات رفقة منتخبات البوسنة والهرسك وكازاخستان وفنلندا.





كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره الأوكراني، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن قارة أوروبا