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رياضة

تشكيل فرنسا أمام أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره الأوكراني، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن قارة أوروبا

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد ، رافاييل فاران ، كيمبمبي ، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كينجسلي كومان ، نجولو كانتي ، أدريان رابيو ، كيليان مبابي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، أولفييه جيرو

ويتواجد منتخبا فرنسا وأوكرانيا في المجموعة الرابعة من التصفيات رفقة منتخبات البوسنة والهرسك وكازاخستان وفنلندا.

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