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فن

إلهام شاهين: حبيت شخصية حياة من كل قلبي في "حتة منى"

السبت 27/مارس/2021 - 08:15 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة الهام شاهين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عرض الحلقة الاخيرة من حكاية "حتة منى" بمسلسل "زي القمر". 

وكتبت الهام : "الليلة آخر عرض لمسلسل (حتة مني).. وحقيقي المسلسل هيوحشني، حبيته وحبيت شخصية حياة من كل قلبي.. شكرا لقناة cbc أقوى وأهم القنوات المصرية، وشكرا الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي مالكة القناة، وكل الشكر لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ تامر مرسي".

وتابعت: "سعدت جدا بوجودي على شاشاتكم فى عمل مشرف يحترم المشاهد المصرى والعربي.. والحمد لله على ردود الفعل رائعة وأسعدتنى جدا. كما أسعدني وجودي على الشاشات المصرية بعد غياب 5 سنوات. وشكرا لجمهورى العزيز فى كل مكان. وشكرا لكل الكلمات الجميلة التى قيلت وكتبت عني".

مسلسل "حتة منى" بطولة الهام شاهين واحمد وفيق ونهال عنبر ومؤمن نور وايناس كامل وتاليف شهيرة سلام واخراج حسام على. 

وتدور احداث القصة حول سيدة تكتشف تفاصيل اصابتها بمرض السرطان وتتعرض لعديد من الصعوبات فى حياتها والتى تؤثر بشكل مباشر على اسرتها. 
إلهام شاهين: حبيت شخصية حياة من كل قلبي في "حتة منى"
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