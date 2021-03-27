صدام ألماني قديم .. ماضٍ مزعج لـ سفينة قناة السويس Ever Given

على مدار 5 أيام متواصلة ، تستقر سفينة Ever Given بشكل جانبي في قناة السويس مما تسبب في أزمة بالتجارة العالمية، حيث تواصل الحكومة المصرية محاولاتها بمساعدة عدد من دول العالم في تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفين، وذلك لإعادة فتح قناة السويس أمام حركة التجارة الدولية.





جنوح السفينة Ever Given كان محط أنظار العالم، ودفع العديد من الدول للتدخل للمساعدة في حل أزمة سفينة إيفر جيفين ، منها البحرية الأمريكية التي تعهدت بإرسال فريق من الخبراء، بما في ذلك المهندسون المهرة في عمليات التجريف، لمساعدة المسؤولين المصريين في استخراج السفينة.





بداية أزمة السفينة الجانحة





كانت السفينة تحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، لكنها يوم الجمعة الماضي جنحت وخرجت عن مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية ومرور البلاد بعاصفة ترابية بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما تسبب في فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها بقناة السويس وإغلاق القناة بشكل كام ، وتسبب ذلك في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، وكان من المقرر أن تصل السفينة الجانحة إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري .





قصة السفينة

إيفر جيفين هي سفينة حاويات من الدرجة الذهبية ، وتعد واحدةً من أكبر السفن في العالم ، وهي مملوكة لشركة"Shoei Kisen Kaisha"، وتعمل السفينة عبر شركةٍ تايوانية تُعرف باسم إيفرغرين البحرية وهي مسجلةٌ في بنما، ويبلغ وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر .





تاريخ سفينة إيفر جيفين





لم تكن هذه المرة الأولى التي تسبب فيها سفينة Ever Given أزمة عالمية، فقد حدثت واقعة مشابهة في فبراير عام 2019 ، حيث اصطدمت السفينة بعبّارة صغيرة وألحقت بها أضرارًا جسيمة في بلانكينيز الألمانية، مما تسبب في إيقاف حركة الملاحة الدولية بميناء هامبورج وتسبب في أزمة تجارية كبرى في أوروبا، حيث يعتبر هامبورج أكبر ميناء في ألمانيا وثالث أكبر ميناء في أوروبا ويحتل المرتبة 18 في قائمة أكبر موانئ الحاويات في العالم.





منع استقبال السفينة

وفقا لشبكة الإذاعة الألمانية"ndr" ، تجرى الأن مناقشات أوروبية على مستوى دول الاتحاد، تطالب بمنع استقبال السفينة "EverGiven"، في أي ميناء بأوروبا بسبب مشاكلها الفنية المتكررة، وعدم سيطرة قائدها عليها ملاحيا، بالإضافة إلى مشاكلها الفنية المتكررة والتي تتسبب في كوارث ملاحية تؤثر على الملاحة الدولية.





السفن العالقة وطريق رأس الرجاء الصالح

ومن ناحية أخرى ، نفى الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام، حول تحريك بعض شركات الشحن العالمية العالق سفنها بمحيط قناة السويس باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.





وأكد رئيس هيئة قناة السويس، خلال وقائع المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس هيئة قناة السويس، حول تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس، والذي عقد في نادي الشاطئ بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس، أنه لم تتحرك أي سفينة من السفن العالقة بمحيط قناة السويس للعودة لطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن أي سفينه تريد الذهاب إلى طريق رأس الرجاء لا نمانعها.





وأشار إلى أنه رغم أزمة جنوح السفينة البنمية إلا أن قناة السويس تعد المجرى الملاحي الأكثر أمانا، والاسرع.