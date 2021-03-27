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محافظات

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد مشروع تطوير منظومة الري

السبت 27/مارس/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لبحث آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى حيث تستهدف المحافظة  تطوير مساحة ٢٠٥ ألف فدان.

كما بحث القصير ومحافظ الوادي الجديد سبل الاستغلال الأمثل لمفيض بحيرة باريس و دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، والتنسيق لإطلاق موسم حصاد القمح بحضور وزير الزراعة والذي يعد أحد المحاصيل الإستراتيجية التي تبلغ مساحة زراعتها أكثر من ٢٥٤ ألف فدان.

وتقع بحيرات مفيض توشكى أو بحيرات الخور التى تقع فى قلب الصحراء الغربية بمحافظة الوادى الجديد، وتشمل 3 بحيرات عملاقة جرى اكتشافها منذ عام 2001 ولم يتم استغلالها حتى الآن، على الرغم من أهميتها الاقتصادية الهائلة كمورد جديد للصيد والزراعة والتى قد تسجل شهادة ميلادها من جديد بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر وإعادة اكتشاف البحيرات المائية على مستوى الجمهورية لتعود كما كانت منذ 200 عام.

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وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد لقاء مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور مجموعة من المستثمرين وأهالي المحافظة من المستفيدين من خدمات البنك، بحضور  محمد أنيس سكرتير عام المحافظة ووفد البنك المرافق وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم خلال اللقاء عرض التيسيرات التي يتيحها للمزارعين من قروض للإنتاج الحيواني والزراعي والمرأة الريفية وتحديث نظم الري، والإعفاءات التي تم إقرارها للمتعثرين في سداد المديونيات المستحقة، ودراسة المعوقات التي يطرحها العملاء من أهالي المحافظة لبحث حلها.

ووجه الزملوط، خلال اللقاء، الشكر والتقدير لمجلس إدارة البنك علي التعاون المتواصل والدعم للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ومن بينها دعم مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.
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