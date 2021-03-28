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أخبار العالم

سفارة روسيا بإندونيسيا تدعو مواطنيها إلى تجنب زيارة الأماكن المزدحمة عقب انفجار كنيسة كاثوليكية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعت السفارة الروسية في إندونيسيا مواطنيها إلى تجنب زيارة الأماكن المزدحمة، وذلك بعد تفجير انتحاري وقع قرب كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي.

وأضافت السفارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأحد/ ـ "نرجو من المواطنين الروس، بعد الهجوم الإرهابي على الكنيسة في ماكاسار توخي الحذر في جزيرة سولاويزي وفي أي مكان آخر وبالتزام الهدوء وعدم زيارة الأماكن المزدحمة واتباع التعليمات من جانب الشرطة".

وكانت الشرطة الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق أن تفجيرا انتحاريا وقع صباح اليوم خارج كاتدرائية مكتظة للروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي خلال قداس أحد الشعانين، ما أدى سقوط ضحايا.
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