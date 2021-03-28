بداية من 30 أبريل.. احذر عقوبات فتح وغلق المقاهي والورش في غير موعدها

عقوبات رادعة تنتظر مخالفى قانون المحال الجديد حال عدم الالتزام بقرارات فتح وغلق المحالات والمقاهى بعد أن أقرت اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية تطبيق المواعيد الجديدة لفتحها وغلقها، بداية من الجمعة 30 أبريل المقبل وحتى نهاية سبتمبر 2021 طبقا للمواعيد الصيفية التى تم تحديدها.

وفقا للقرار في مادته الأولي، يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفًا) ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفًا).

وفى هذا التقرير نستعرض العقوبات المشددة والصارمة وفقا ل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات في الوقت الذى تأتى فيه بمثابة تطبيق خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات كنوع غير مباشر للحفاظ على انضباط الشارع المصري.





وعن أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها على مخالفى القرارات:

1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريًا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.





وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.





القرارات: