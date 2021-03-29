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مرأة

وزنك ثابت.. 5 حيل تساعد على تسريع حرق الدهون

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت تعانى من ثبات الوزن، حتى مع اتباع الرجيم القاسي؛ إليك حيل سريعه، تساعد على حرق الدهون، وإنقاص الوزن ، يقدمها موقع "eu.womensbest.com".

 1 -  نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم

تؤدي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى أعلى زيادة في التمثيل الغذائي ، ولكنها تؤدي أيضًا إلى زيادة هرمون الإجهاد الكورتيزول. لذا عليك تباع نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والخضروات لزيادة التمثيل الغذائي لديك والحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع.

 2 - استبدل جميع دهون الطهي بزيت جوز الهند

 زيت جوز الهند  يحتوي  على أحماض دهنية صحية وأقل مقارنه بالزيوت الأخرى  قد يكون لاستبدال دهون الطهي الغير صحية والمشبعه بالكوليسترول فوائد مذهلة لعملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن وصحتك العامة.

3 - اختر الاطعمه العضوية لزيادة التمثيل الغذائي

الفواكه والخضروات والحبوب غير العضوية المليئة بالمبيدات الحشرية تبطىء عملية الأيض عن طريق التدخل في عمل الغدة الدرقية ومن ناحية أخرى ، فإن الاطعمة العضوية  بدون مبيدات تحافظ على عمل نظام حرق الدهون لأنه لا تعرض الغدة الدرقية للسموم.

  4 - تناول الطعام الحار
يزيد تناول القرفة أو الفلفل الأحمر أو الأخضر أو ​​الفلفل أو الزنجبيل من إنتاج حرارة الجسم وكذلك نشاط الجهاز العصبي ونتيجة لذلك ، ستحقق ارتفاعًا مؤقتًا في التمثيل الغذائي تحرق السعرات الحرارية الزائدة.

 5 - ابق رطبًا
وجد الباحثون أن التمثيل الغذائي للمشاركين زاد بنسبة 30 في المائة بعد 10 دقائق فقط من شرب 16 كوب من الماء. كما أظهرت الدراسات أن شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة يساعد على خسارة 5 كيلوجرامات أكثر من الذين لا يشربون الماء على مدى 3 أشهر.
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