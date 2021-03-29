قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر وجزر القمر اليوم

يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام جزر القمر باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة .



ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 4 المشفرة .



واستقر حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر على إجراء عدد من التغيرات فى تشكيل منتخب مصر خلال مواجهة جزر القمر المقرر اليوم .



وقرر البدري عودة محمد الننى إلى تشكيل منتخب مصر الأساسى خلال مواجهة الاثنين، أمام جزر القمر بعد عدم مشاركته فى المباراة الماضية أمام كينيا بشكل نهائى، كما ارتفعت أسهم عمرو السولية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر بجوار محمد الننى على حساب طارق حامد بعد المستوى الجيد الذى يقدمه السولية فى تدريبات الفراعنة.



وتعززت فرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، فى التواجد بقوة فى تشكيل منتخب مصر الأساسى خلال مواجهة الغد بدلا من أحمد أيمن منصور فى ظل الرغبة على الاستفادة بقدرات جمعة الهجومية بجانب هناك مفاضلة بين ياسر إبراهيم وعلى جبر لتواجد أحدهما فى دفاع المنتخب بدلا من أحمد حجازى الذى سافر إلى السعودية للانضمام لفريقه اتحاد جدة.



ولا يزال موقف محمد صلاح غامضا بشأن المشاركة بشكل أساسي أو من عدمه فى ظل وجود أصوات داخل الجهاز الفنى تنادى بإراحته من مباراة الغد بالاتفاق معه، خاصة أن لديه مباريات قوية مع فريقه ليفربول خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يحسم البدري قراره النهائي فى هذا الشأن.



وكان منتخب مصر خاض مباراة كينيا التى أقيمت الخميس الماضى بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى محمد هانى وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد أيمن منصور، وفى الوسط حمدى فتحى وطارق حامد ومجدى قفشة خلف الثلاثي الهجومى محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.