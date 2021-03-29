جثته لم تتحلل.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ يكشف مفاجأة في قبر العندليب

يحتفي موقع صدى البلد بذكرى وفاة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الـ 44، من 28 مارس ولمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث من المقرر أن تحل ذكراه يوم غد الثلاثاء الموافق 30 مارس.





وكشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عن حقيقة عدم تحلل جثة عبد الحليم حافظ بعد أكثر من 40 عامًا على وفاته ، حيث أكد ان المنطقة الخاصة بمقابر العائلة تعرضت الى الغرق من المياه الجوفية ، مما اضطره الى إعادة فتح المقبرة .





واستكمل : أن المفاجأة الأولى كانت حين تم فتح المقابر ووجدنا ان جثته الوحيدة فى المنطقة التى لم تتضرر من المياه الجوفية ، بالإضافة إلى ان جثمان العندليب لم يتحلل .





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وأضاف " شبانة "، انه لم يتحدث فى الأمر من المنطلق الديني أو العلمي ، ولكنه يروى ما حدث ، مؤكدًا ان إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى كان يقول دائمًا ان عبد الحليم لم ير السعادة لأنه محروم من الزواج والاكل وغيره ،بسبب مرضه .





وتابع :ان عبد الحليم حافظ كان يرفض إجراء العمليات الجراحية ابرزها زرع الكبد ، بل كان يدعو ان يخلصه الله من هذا المرض أو يتوفاه حتى يشعر بالراحة