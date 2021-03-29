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أخبار البلد

رسميا.. نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس.. صور

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:07 م
نجاح جهود تعويم السفينة
نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

وينشر موقع صدى البلد لحظة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت قبل قليل عن نجاها في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس، واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وأضاف الرئيس السيسي عبر منشوره على فيس بوك: "إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.

وأختتم الرئيس منشوره قائلا: "القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاما يا بلادي".
رسميا.. نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس.. صور
رسميا.. نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس.. صور
رسميا.. نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس.. صور
رسميا.. نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس.. صور
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