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أخبار البلد

وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة مع سفير كوريا الجنوبية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:39 م
صدى البلد
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أمل مجدى
التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وهونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية في مصر لمناقشة استكشاف وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات تحليه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

ورحب الدكتور عبد العاطى بسفير كوريا الجنوبية، مشيرًا لامتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، ومن جانبه عبر السفير الكوري الجنوبي عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيرًا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية. 

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير الكوري علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير انظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف التي تصل درجة الملوحة بها الي ٧٠٠٠ جزء في المليون، مشيرًا إلى تطلع مصر لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في هذه المجالات.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات الماضية ، والموقف الراهن إزاء المفاوضات ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية. 

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة ، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، وسبق مشاركة مصر في بناء العديد من  السدود في بعض دول حوض النيل ، مشيرًا لسعي مصر لتحقيق المنفعه للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

من جانبه أبدى السفير الكوري الجنوبي تفهمه لوجهة النظر المصرية فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وإدراكه التام للشواغل المصرية فيما يخص التحديات المائية التي تواجهها مصر حاليًا.

وأكد السفير الكوري الجنوبي أن عدد من الفنيين والخبراء الكوريين الجنوبيين سيشاركون في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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