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علاج التهابات المفاصل .. ونصائح للحفاظ عليها

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:51 م
علاج التهابات المفاصل
علاج التهابات المفاصل .. ونصائح للحفاظ عليها
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأشخاص من التهابات المفاصل مما يسبب آلاما قوية ويعيق الحركة مما يمنع الفرد من ممارسة أى نشاط باستثناء بعض الأشياء البسيطة.

يمكن لطبيبك مساعدتك في إدارة الألم ، ومنع تلف المفصل المصاب، والحفاظ على الالتهاب من خلال العلاج بمجموعة من الطرق نعرضها لكم وفقا لما ذكره موقع "webmd ":
الأدوية
علاج بدني
الجبائر أو غيرها من المساعدات
فقدان الوزن
في حالات نادرة ، الجراحة
أنواع الأدوية التي قد يقترحها طبيبك هي:

المسكنات: 
بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية أبرزها العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( المسكنات ).

الأدوية البيولوجية: 
الأدوية المصممة لمواجهة الإشارات الالتهابية في الجسم ويتم تصنيعها بطرق معقدة تشمل البكتيريا المعدلة وراثيًا.
المنشطات لتقليل الالتهاب.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs): 
الأدوية التي تبطئ أو توقف الالتهاب.
علاجات بديلة .
مثل الوخز بالإبر ، التدليك ، اليوجا ، والعلاج الطبيعي قد تساعد في تخفيف الأعراض الخاصة بك، و تحدث إلى طبيبك قبل تجربتها أو أي مكملات أو علاجات عشبية.


إدارة التهاب المفاصل 
إليك ما يمكنك فعله للحفاظ على الحالة الصحية للمفاصل ومنعها من التدهور .

ثقف نفسك
 خذ دورة في الإدارة الذاتية لتتعلم تفاصيل عن رعاية التهاب المفاصل اليومية.
كن نشطا
يمكن أن تساعدك التمرين على التحرك بشكل أفضل وتخفيف الألم وتأجيل الإعاقة.
انتبه لوزنك
الوزن الزائد يزيد من فرص إصابتك بمشاكل صحية ذات صلة.
لا تؤجل العلاج
كلما أسرعت في العلاج ، زادت احتمالية تجنب تلف المفاصل الدائم.
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