مدير الكلية البحرية: تعويم السفينة الجانحة رسالة قوية للعالم

عبر اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، عن فخره بتعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر شهد ملحمة رائعة.





وأضاف محفوظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن عملية تحريك تعويم السفينة تمت بطريقة مختلفة وحققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن الطريقة التقليدية كانت تستغرق أكثر من شهر لتتم عملية التعويم.





وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق، أن حركة السفن ستعود شمالا وجنوبا في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم في قناة السويس، مشيرا إلى أن رجالتنا سينتهون من أي أزمة في وقت قصير.





وتابع اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، أن ما حدث رسالة قوية للعالم بحسن مصر لإدارة الازمة وعلى أعلى مستوى أبهر الجميع.



