تؤيد الإنجاب بدون زواج .. زوجة وائل كفورى السابقة تثير الجدل وتكشف سر انفصالهما

حلت أنجيلا بشارة الزوجة السابقة للفنان اللبناني وائل كفوري ضيفة عبر البرنامج الحواري الذي عرض عبر قناة الجديدة.





وتحدثت أنجيلا عن نشأتها التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عمر 10 وعادت إلى بلدها الأم لبنان وأكملت دراستها الثانوية والجامعية ومن بعدها إلى مؤسسة الزواج التي أثمرت عن طفلتين.





تحدثت أنجيلا عن الطلاق وصعوبته لأن عليها أن تلعب دورين في المنزل لطفلتيها، إلا أنها تشعر بالقوة بسبب ما تقدمه لابنتيها والذي ينعكس على طريقة معاملتهما لها.





وعن علاقتها بـ وائل أثناء الزواج، أكدت أنه كان هنالك غيرة متبادلة بينهما وهو أمر طبيعي إلا أن الزواج يصل للنهاية عندما يلغي أحد الطرفين الأخر وهو ما حدث معها.





وقالت انجيلا عن مواهب ابنتيها هي الغناء للكبرى التي تدعى ميشيل والتمثيل لشقيقتها ميلان،

و أضافت أن ابنتها الكبرى تحب المغنية العالمية بيلي ايليش وتعلق صُورها على كافة جدران منزلها.





وأكدت بشارة أنها مع المعاشرة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلتي الخطوبة والزواج، و أطلقت تصريحا مفاده أنها مع الإنجاب من دون زواج.





واضافت " ان نضال الاحمدية عندها مشكلة مع الكل ليس معي فقط حيث انها نشرت عني اخبارا مغلوطه و تحدثنا و اوضحنا الامر و تفهمته بعدها فوجئت بنشرها كلام باطل عن اهلي !!! خلص الكلام معها ما منه فايده".