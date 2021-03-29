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350 سفينة ستبدأ في العبور.. ملاحة بورسعيد: قناة السويس الممر الآمن في العالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:35 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
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هاني حسين
قال عادل لمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، تعليقا على تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، إن السفينة دخلت البحيرات المرة في الإسماعيلية، وخلال ساعات سيتم استئناف حركة الملاحة أمام السفن التي تقدر حاليا بأكثر من 350 سفينة.

وأضاف عادل لمعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "أوجه الشكر للقيادة السياسية ورجال هيئة قناة السويس على العمل والجهد المبذول من أجل تعويم قناة السويس".

وتابع عادل لمعي "تم تعويم السفينة البنمية الجانحة بسواعد وأيادٍ مصرية وربنا كرمنا بتعويم السفينة".

وأكمل عادل لمعي "الـ 6 أيام الماضية التي توقفت فيها حركة الملاحة في قناة السويس أكبر رسالة للعالم بأن قناة السويس هي الممر الملاحي الآمن في العالم".

ولفت عادل لمعي إلى "القناة سوف تعمل على مدار الـ 24 ساعة في الأيام المقبلة من أجل مرور السفن التي كانت تنتظر تعويم السفينة الجانحة وخلال أيام سيتم مرور كل السفن المنتظرة".

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