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اقتصاد

وزير الخارجية الكرواتي: ربط ميناء الإسكندرية بنظيره رييكا لزيادة الصادرات المصرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال وزير الخارجية للشئون الأوروبية الكرواتي  جوردان رادمان إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكرواتية  للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.

جاء ذلك خلال  منتدى الأعمال المصري الكرواتي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بحضور وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء.

وأضاف أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق لبلاده في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فهو سوق جاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولا بد من العمل والتعاون سويا لدفع التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات أعلى.

ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكوراتية مؤكدا أن بلاده على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وازالة كافة المعوقات، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الاجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما انها على استعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية، لافتا إلى أن سيتم تقديم كافة التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال. 

وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الإسكندرية بميناء رييكا الكرواتي لزيادة الصادرات المصرية.
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