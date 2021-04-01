ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورقية مجمعة .. ننشر جدول امتحانات أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية شهر أبريل الجاري .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الامتحان سيعقد في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ، وسيكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن درجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل ، ويعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيف


بالنسبة لمواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانوي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة تتمثل فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)

- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)

- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)

أما عن جدول مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)

- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)

- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة) 

وتتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت اشراف الادارة التعليمية.
ورقية مجمعة .. ننشر جدول امتحانات أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
ورقية مجمعة .. ننشر جدول امتحانات أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ننشر جداول امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

التعليم تعود للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم يكشف سبب إلغاء امتحان مارس لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

وزير التعليم يكشف سبب العودة للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التعليم: سنمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في لجان الامتحانات لوقف الغش

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. 4 علاجات منزلية للتخلص من النقرس

الرئيس السيسي: متبقى لمصر تصنيع أدوية الأورام.. وكورونا أعطانا دروسا مهمة جدا

تلف ما يصل 15 مليون جرعة لقاح كورونا.. جونسون آند جونسون تكشف مشكلة جودة كبيرة

كواليس اعتذار كهربا لـ موسيماني وانتهاء أزمة نجم الأهلي

في غمضة عين.. سرب من النحل يحاصر سائقا داخل سيارته.. تفاصيل وصور

وزير الدفاع الكويتي : الحظر مستمر في رمضان مع تعديل أوقاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال