ورقية مجمعة .. ننشر جدول امتحانات أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية شهر أبريل الجاري .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الامتحان سيعقد في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ، وسيكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).





وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن درجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل ، ويعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيف









بالنسبة لمواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانوي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة تتمثل فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)

- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)

- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)

أما عن جدول مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)

- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)

- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)



