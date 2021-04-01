كذبة بسبب المخدرات تودي بـ بريء خلف القضبان لأكثر من 20 عاما.. وهذه قصته

بعد صدور حكم بسجنه لمدة 99 عامًا في عام 2000 وقضائه أكثر من عقدين من الزمان خلف القضبان، أُطلق سراح مواطن أمريكي في الـ42 من عمره في الآونة الأخيرة إثر اعتراف الرجل الذي تسبب في سجنه باختلاق قصة تعرضه لسطو مسلح واختياره لصورة السجين البريء بشكل عشوائي خلال تحقيقات الشرطة.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فقد أُطلق سراح "جيرمين هادسون"، وهو من مدينة "نيو أورلينز" بولاية "لويزيانا" الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي بعد يوم واحد من اعتراف من تسبب في سجنه أمام السلطات بأن الجريمة برمتها ملفقة، وأكد صاحب البلاغ في إفادة خطية أن الكذبة التي اختلقها ظلت تعذبه على مدى الـ20 عامًا الماضية.









ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن صحيفة أمريكية محلية تصدر بمدينة "نيو أورلينز" أنه خلال محاكمة "هادسون" التي عُقدت في مارس لعام 2000، انفجر صاحب البلاغ، الذي لم يتم الإعلان عن هويته لوسائل إعلام، في البكاء، ورغم أن المتهم رأى أن سلوكه ناجم عن شعور بالذنب بسبب توجيه اتهام كاذب، إلا أن هيئة المحلفين كان لها رأي آخر، وصوت أعضاؤها على إدانته بتهمة السطو المسلح بمعدل 10 أصوات مقابل صوتين.





وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 99 عامًا، وعلى مدى الـ20 عامًا الماضية فشلت محاولات "جيرمين هادسون" للاستئناف على الحكم الصادر ضده.





جدير بالذكر أن بداية الواقعة تعود إلى الأول من مارس لعام 1999، وفي ذلك الوقت كان صاحب البلاغ في الـ18 من عمره، وادعى كذبًا أمام والده أنه تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح أثناء عودته من عمله، وأبلغ الأب الشرطة وخلال التحقيقات عُرضت عليه مجموعة من الصور للتعرف على السارق المزعوم، واختار صورة "هادسون"، الذي كان يقيم بمنطقته.





كان "هادسون" سبق أن اعترف بارتكابه جريمة سطو مسلح في عمر 16 عامًا، لكنه في عام 1999 كان يعمل في محل للبقالة من أجل إعالة طفلتيه الرضيعتين.









واعترف صاحب البلاغ مؤخرًا بأنه كذب بشأن تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح بسبب خوفه من الاعتراف بأنه أنفق النقود على شراء مواد مخدرة، وهو مازال يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات ويوجد حاليًا في منشأة لإعادة التأهيل.



