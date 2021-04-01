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تعليم

التعليم العالى: دور فاعل للمستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم الانتظار

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:53 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهله الشربينى
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول جهود المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم الانتظار، والتى جاءت تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأشار التقرير إلى قيام المستشفيات الجامعية بإجراء حوالى 36% تدخل جراحى من إجمالى المرضى فى قوائم الانتظار و 79% من عمليات زرع الكبد، كما بلغ إجمالى عدد العمليات التى أجرتها المستشفيات الجامعية حوالى 31 ألف عملية.


وأضاف التقرير أنه تم إجراء 10059 جراحة أورام، 6176 جراحة عظام، 30214 جراحة عيون، 10686 جراحة مخ وأعصاب، 67 جراحة القسطرة الطرفية للأوعية الدموية، 507 زراعة قوقعة، 125 زراعة كلى، 43 قسطرة مخية، 45735 قسطرة قلبية، 8400 قلب مفتوح، 236 زراعة كبد.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات وهي (جراحة القلب والصدر-القسطرة القلبية - زراعات الكبد والكلى والقوقعة - جراحات مفاصل العظام - جراحات أمراض العيون - جراحات الأورام - جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل تخصص بجميع الجامعات التي يوجد بها مستشفيات جامعية، بالإضافة إلى اختيار مدير لمشروع القضاء على قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
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