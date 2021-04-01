جامعة القاهرة تسلم عقود المرحلة الأولى للوحدات السكنية بمشروع إسكان 6 أكتوبر

تقيم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية تسليم عقود المرحلة الأولى من الوحدات السكنية للحاجزين بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل، بمقر المشروع بالمنطقة الاستثمارية للجامعة بمدينة 6 أكتوبر.





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ويعد مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتقديم إسكان لائق بهم.



