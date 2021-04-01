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أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد من الأحد حتى الثلاثاء يصاحبها أتربة ورياح

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، اعتبارا من الأحد المقبل، على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح من 4 لـ 8 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على محافظات السواحل والوجه البحري وحار على محافظات الصعيد.

ويبقى الطقس ما بين المائل للبرودة والبارد ليلا على كافة المحافظات يصاحب ذلك نشاط للرياح.

موجة حارة وأتربة
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، سيكون هناك نشاط للرياح على البلاد يصاحبه أتربة عالقة في الجو نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وسط ارتفاع درجات الحرارة على كافة المحافظات.

درجات الحرارة
وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة، من الأحد وحتى الثلاء المقبل، كالتالي:
- القاهرة الكبرى ما بين 25 لـ 32 للعظمى والصغرى 14 لـ 14 درجة.
- السواحل الشمالية ما بين 25 لـ 30 للعظمى والصغرى 15 لـ 16 درجة 
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما بين 30 لـ 33 للعظمى والصغرى 18 لـ 20 درجة .
- شمال الصعيد ما بين 27 لـ 33 للعظمى والصغرى من 17 لـ 16 درجة .
- جنوب الصعيد ما بين 31 لـ 36 للعظمى والصغرى ما بين 17 لـ 18 درجة.

طقس الجمعة والسبت
وحول حالة الطقس، يومي الجمعة والسبت، تظل حالة هناك احتمالية سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل، المصاحب لها معدلات الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح.

وحول درجات الحرارة، المتوقعة غدا الجمعة، وبعد غد السبت، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة.
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