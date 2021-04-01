نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ينظم ندوة مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واشراف الدكتورة ايمان ابو طالب مدير النادى، حاضر في الندوة الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار بالغرفة.





حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة حلوان و الجامعات المصرية والجامعات الدولية .





أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية التحول الرقمي في ظل التوجه العام للدولة وهو ماينعكس بدوره على الوظائف وسوق العمل، حيث يتطلب ذلك تفكيرًا استراتيجيًا يعتمد على الابتكار والإبداع، بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل ما من شأنه أن يجذب المبتكرين والقادرين والمبدعين على إضافة قيم جديدة من خلال الأفكار والخبرات وتنوع الابتكار والاسهامات.





أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن سوق العمل مؤخرًا تغير بشكل كبير وأصبح يعتمد على الرقمية التي تساهم في توفير الوقت والجهد وكسر البيروقراطية، وهو ماتسعى الجامعة لتحقيقه في كافة جوانبها، واكساب خبراته لطلابها وأساتذتها.





أوضحت الدكتورة ايمان ابو طالب أن الندوة تناولت العلاقة بين التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومستقبل الوظائف وكيفية تحويل المشاكل إلى فرص حقيقية لحل المشكلات على المستوى المحلي وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة فى سوق العمل المصرى للشباب.





وأكد الدكتور محمد خليف أن نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان يلعب دورًا هامًا فى ذلك من خلال إعداد وتأهيل الشباب ليصبحوا كوادر تستطيع انشاء الشركات الناشئة، كما أبرز أهمية دور أعضاء هيئة التدريس المؤهلين في توجيه الطلاب بالجامعة من خلال غرس فكر ريادة الأعمال داخل الطلاب من خلال العمل الرقمى حتى يصبح لمصر كوادر مؤهلة تتمكن من تصدير الخدمات الرقمية بصفة عامة والمبتكرات المصرية بصفة خاصة .





كما أكد على هذه المقولة: ( لا وجود لمن لم يستوعب الفرصة ) والفرصة هنا الوظائف المستقبلية و مجالات العمل التى يحتاجها سوق العمل ويتم ذلك من خلال تكوين فرق عمل من جميع تخصصات كليات الجامعة وطرح أفكار ريادية جديدة ودعمهم بالدورات التدريبية والتشجيع الدائم.





وأكد أن التحول الرقمي ليس حكر على التقنية ولكن الأهم هو العنصر البشرى.





وأوضح أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم من خلال ثلاث عناصر رئيسية هى ( التكنولوجيا الرقمية ) من خلال استخدام البرامج المتخصصة فى العملية التعليمية و ( نموذج الأعمال ) متمثل فى المبانى ولكن الاعتماد الأكبر، على الفضاء الالكترونى، ( القيمة المضافة ) من خلال تطبيقات التحول الرقمى والتى لعبت دور هام فى حماية جميع أطراف العملية التعليمية من خلال التباعد الاجتماعي وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض .





وقد تم الاتفاق على إجراء مقابلة بين المسئولين بنادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مبادرات لبحث سبل توفير فرص تدريب لطلاب الجامعة خلال الدراسة لاستيعاب فرص الوظائف المستقبلية التى تتماشا مع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ليكونوا رواد أعمال.





وتم الاتفاق على تنفيذ ندوات ومبادرات تتناول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم عن طريق البرنامج الناطق للاعاقة البصرية ولغة الاشارة للإعاقة السمعية .





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