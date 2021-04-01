تصدق وتآمن بالله .. هايدي موسى تطرح أغنية جديدة

تستعد المطربة هايدي موسى، لطرح كليب جديد، بعنوان "تصدق وتآمن بالله"، من إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز.





الكليب تم تصويره في دبي، من إخراج عادل سرحان، وكلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الرواي، وتوزيع جيزو.





يذكر أن "تصدق وتآمن بالله" يعد ثاني تعاون بين المطربة هايدي موسى والشركة المنتجة، فقد سبق وأنتجت لها كليب "أنا اتعودت".



