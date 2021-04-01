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نصائح الأكل الصحي

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:21 م
نصائح الطعام الصحي
نصائح الطعام الصحي
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أسماء عبد الحفيظ

يتبع الكثير من الأشخاص بعض العادات الصحية الخاطئة، التى تضر بالصحة وتسبب السمنة، لذلك نكشف فيما يلي عن بعض النصائح الصحية التي يمكن أن تحافظ على محيط الخصر وتذوق طعمًا جيدًا في نفس الوقت.


نصائح صحية

قلل من تناول الملح والصوديوم، تأكد من عدم استخدام الأطعمة المعلبة، خاصة الخضار، استخدم أنواعًا منخفضة من الملح  الصوديوم من الأطعمة (مثل المرق والحساء والصلصات) قلل من استخدام الملح في الوصفات أو استخدم توابل أخرى تعزز النكهات الطبيعية للأطعمة.


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يوفر طعامًا رائعًا ومجموعات الأعشاب التوابل، عندما تتطلب الوصفة التتبيل بالملح، مثل ملح الثوم أو ملح الكرفس أو ملح البصل، حاول استخدام التوابل العشبية فقط، مثل الثوم أو بذور الكرفس أو رقائق البصل، أو استخدم الأعشاب أو الثوم أو الكرفس أو البصل المفروم ناعمًا.

تناول المزيد من الألياف، وانتقل إلى الحبوب الكاملة (مثل القمح الكامل والأرز البني والكينوا وما إلى ذلك).


تناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة أو مكرونة القمح بدلًا من الأرز الأبيض والمعكرونة العادية، عند الطهي باستخدام دقيق لجميع الأغراض، استبدله بدقيق القمح الكامل أو دقيق اللوز.


أضف المزيد من أطباق الخضار إلى وجباتك (مثل رغيف اللحم والفلفل الحار والهامبرغر واليخنات والصلصات).


أضف الفواكه إلى المافن والفطائر والحلويات والعصائر والسلطات، ويمكن إضافة الفاصوليا إلى عناصر مثل الطاجن والحساء والصلصات.


استخدم نصف الزبدة أو الزيت المطلوب، استبدل كل الزبدة أو نصفها ببدائل مثل عصير التفاح غير المحلى أو مهروس الفاكهة أو خليط الموز المهروس، استخدم منتجات قليلة الدسم ومنخفضة الدسم وخالية من الدسم (مثل الزبادي والقشدة الحامضة والحليب والجبن وما إلى ذلك)، اختر اللحوم قليلة الدهن (قلل من تناول اللحوم الحمراء).


قلل من تناول السكر، استخدم نصف كمية السكر المطلوبة استبدل السكر بالمحليات الطبيعية مثل العسل أو أضف المزيد من التوابل، استخدم المنكهات مثل مستخلص الفانيليا أو مستخلص اللوز لتعزيز حلاوة المواد الغذائية.


أخيرًا، استخدم تقنيات طهي صحية حاول استخدام أواني غير لاصقة لتقليل استخدام الزيوت والزبدة.


يمكن أيضًا استخدام طرق طهي صحية مثل الخبز والشوي والقلي بالهواء والبخار للمساعدة في تقليل الدهون.


مهما كانت الاختيارات التي تقرر القيام بها في موسم رمضان والأعياد فقط تذكر أنه يمكنك تناول طعام صحي وتذوق طعامك جيدًا.

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