الإمارات تجدد فرش 21 مسجدا في البرازيل استعدادا لشهر رمضان

جددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة دبي الخيرية في البرازيل مازالت مستمرة، بالشراكة مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل ( فامبراس) فرش ٢١ مسجدا في جميع أنحاء البرازيل بواقع ٥ آلاف متر مربع من السجاد المتبرع به وكذلك طباعة مصاحف مترجمه للغة البرتغالية و ٥ ألاف سجادة صلاة شخصية استعدادًا لدخول شهر رمضان المبارك





وفي خضم هذا الحدث اجتمعت الهيئات المعنية عبر تطبيق زوم والذي حضره السيد صالح السويدي سفير دولة الإمارات في البرازيل، وابراهيم صالح العلوي القنصل العام الإماراتي في ولاية ساو باولو، وأحمد المسمار أمين عام جمعية دبي الخيرية، والدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل والشيخ عبدالحي سرحان رئيس بعثة الاوقاف في البرازيل، وكذلك أئمة المساجد ورؤساء الجمعيات الإسلامية بالبرازيل.





كما تم عرض فيديو توضيحي للمشروع من بداية وصوله وحتي تركيبه في المساجد المستفادة وكلمة الشكر التي قدمتها بعض المساجد لهذا العمل الخيري العظيم.





وأكد السفير صالح السويدي دور الإمارات وجهدها المستمر في دعم الخير بكل الطرق وخاصة في ظل أجواء وباء كورونا وأن هذا الوباء لن يكون عقبة أبدا في استمرار محاولاتهم الحثيثة في توصيل الخير لمستحقيه.





أيضًا تحدث أحمد المسمار، حول الدعم الكامل والمستمر من جمعية دبي الخيرية لهذه المساجد وكذلك مشروع ترجمة المصحف الشريف للغة البرتغالية لمساعدة غير الناطقين بالعربي من المسلمين من قراءة القرآن وفهم معانية كذلك شكر اتحاد المؤسسات الإسلامية علي سعيها لاستمرار العمل الخيري وتسهيلها عليهم لتلك المهمة داخل البرازيل.



