أعراض فقر الدم النفسية تظهر على العين والجلد

يجهل الكثير أعراض فقر الدم (الأنيميا)، والذى يؤثر على أكثر من 50% من النساء، حيث يعتبرن الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، أبرزها: «سوء التغذية ، التهابات الديدان ، غزارة الدورة الشهرية وغير الطبيعية ، والحمل حيث توجد حاجة أكبر للهيموجلوبين في الدم».

اقرأ أيضا

حمية فقر الدم وعلاج نقص الحديد عند الأطفال

أعراض فقر الدم

-التعب

=الضعف

-الجلد الشاحب

-عدم انتظام ضربات القلب

-ضيق التنفس

-الدوخة

-آلام الصدر

-برودة اليدين والقدمين والصداع



في معظم الحالات ، تكون أعراض فقر الدم غير ملحوظة ويمكن أن تتفاقم مع تفاقم الحالة



أعراض فقر الدم النفسية

التعب.

الإرهاق المستمر.

الأرق وصعوبة النوم.

تناول الأطعمة الغريبة، مثل الطين والأوراق، وهو اضطراب نفسي يدعى "بيكا".

تقلب المزاج

أعراض فقر الدم على الجلد

وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة كمؤشر للإصابة بفقر الدم التي يجب ألا تتجاهلها وتفحصها إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى:

1. جلد شاحب

إذا أصبح جلدك شاحبًا فقد يعني ذلك أنه ليس لديك المستوى الأمثل من الدم في جسمك، وهو أحد أعراض فقر الدم.

2. آلام في الصدر

إذا كنت تعاني من ألم مستمر في الصدر، على الرغم من أن صحة القلب والأوعية الدموية على ما يرام، فقد يعني ذلك أن قلبك يعمل بجهد إضافي بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

3. الحمل

تعاني الكثير من النساء الحوامل من فقر الدم في الأشهر القليلة الأولى، لذا على الرغم من أن الحمل ليس من الأعراض، إلا أنه بالتأكيد سبب غير عادي لفقر الدم.

4. البواسير

إذا كنت تعاني من البواسير أو قرحة المعدة، فمن المحتمل أنك تعاني من فقر الدم بسبب فقدان الدم الداخلي.

5. معدل ضربات القلب السريع

إذا كنت تعاني من ضربات قلب سريعة أو خفقان، فقد يعني ذلك أنك مصاب بفقر الدم وأن قلبك لا يتلقى كمية كافية من الدم.

6. انخفاض مستوى الهيموجلوبين

إذا كان مستوى الهيموجلوبين لديك أقل من المعدل الطبيعي، فهذا يعني بالتأكيد أنك تعاني من فقر الدم وتحتاج إلى معالجته على الفور.

7. الأظافر الهشة

يمكن أن تكون الأظافر الهشة من أعراض العديد من الأمراض، بما في ذلك فقر الدم.



كيف أعرف فقر الدم من العين

تظهر على العين علامات فقر الدم شحوب الجفنين السلفيين هالات داكنة إصفرار العينين ظهور حلقة بيضاء، بقع حمراء

علاج فقر الدم بسرعة

لا يمكن منع معظم أنواع فقر الدم ؛ ومع ذلك ، يمكن تجنب فقر الدم بسبب نقص الحديد وأنيميا نقص الفيتامينات باتباع نظام غذائي يشمل مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن

. يمكن أن يساعد تضمين ما يلي في نظامك الغذائي في منع ظهور فقر الدم

. الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفول والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه المجففة.

لحم البقر واللحوم الأخرى غنية أيضًا بالحديد.

الأطعمة الغنية بالفولات مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبازلاء والفاصوليا والفول السوداني وما إلى ذلك.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج مثل الفواكه الحمضية والعصائر والفلفل والبروكلي والطماطم والبطيخ والفراولة.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب ومنتجات الصويا المدعمة

علاج فقر الدم

يختلف العلاج حسب السبب. يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تناول مكملات الحديد وتغيير نظامك الغذائي .



تشير التقديرات إلى أن حوالي 20-40 في المائة من وفيات الأمهات ناتجة عن قر الدم و الأنيميا وأن واحدة من كل امرأتين تعاني من شكل من أشكال فقر الدم .