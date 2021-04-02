البحث العلمي تعلن عقد ندوة تعريفية عن برامج هيئة فولبرايت لطلبة الدراسات العليا ولأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر سيتم عقد ندوة تعريفية عبر تطبيق Zoom عن برامج هيئة فولبرايت لطلبة الدراسات العليا ولأعضاء هيئة التدريس وتقديم النصائح عن كيفية التقديم لها تشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2022 / 2023 التخصصات العلمية والأدبية .









أولًا: منح الطلاب والأساتذة المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية وهي" برامج الطلاب HEI / Student/ Islamic Studies، برامج أعضاء هيئة التدريس Scholar Program، زمالة هيوبرت همفري HHH Program، برنامج لمدرسي اللغة الإنجليزية FELTA Program".





ثانيًا: منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للدراسة والتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية وهي"برنامج للأساتذة الأمريكيين US Scholar Program- برنامج للخبراء الأمريكيين US Specialist Program"

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على أن يكون موعد الندوة الأحد الموافق 4 إبريل 2021 الساعة 10 صباحًا، يمكنكم ايجاد الرابط التالى لحضور الندوة:









بينما كانت قد اعلنت الأكاديمية فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم التشيكية يسر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن تعلن عن قبول مقترحات بحثية Mobility)) للأعوام 2022-2024 ، وتقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب التشيكى.



