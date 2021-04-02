حبس عصابة تخصصت فى سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بمنطة مصر الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير مفصل عنها.





تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف





تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة الجيزة) قرر بأنه حال سيره "مترجلًا" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان سيارة "ربع نقل" قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالى ، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية ) .





بتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة شخصين ، مقيمان بمحافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهما" وبحوزتهما فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار.





بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما وإعترفا بإرتكابهما عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.





وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.