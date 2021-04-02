ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رحلة لملكوت برودواي .. فابريكا تقدم أول عرض ميوزيكال للمسرحية العالمية في مسرح الزمالك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:03 ص
فرقة فابريكا
فرقة فابريكا
Advertisements
سعيد فراج
خطفت فرقة فابريكا جمهورها بالقاهرة في رحلة لملكوت مسرحيات برودواي العالمية في أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك.

وأمتعت فابريكا الحضور الذين ملأوا المسرح بالكامل من مختلف الأعمار بين الكبار والعائلات والأطفال بتوليفة غنائية من روائع المسرحيات الغنائية العالمية، تمت ترجمتها بشكل خاص على طريقة فابريكا إلى اللهجة المصرية لأول مرة في مصر، مثل "البؤساء" و"شريك" و"في الغابة" و"آناستازيا"، في أول عرض "ميوزيكال" مسرحي مصري لأعمال مسرح "برودواي" العالمي.

وقدمت الفرقة تجسيدًا غنائيًا واستعراضيًا لعروض برودواي بالاستعانة بفريق عمل كبير من المطربين والممثلين بأكثر من 25 فنانًا، في حفل غنائي يعد الأكبر للفرقة في القاهرة استمر لأكثر من ساعتين، ضم في جعبته أكثر من 25 أغنية استعراضية، مزجت فيها بين روائع الطرب والغناء الغربي مع المتعة البصرية في تجسيد العروض المسرحية بشكل حي.
وتمتد رحلة فابريكا الموسيقية لقرابة 10 سنوات، وضع ححر أساسها الدكتورة نيفين علوبة والمخرج الأوبرالي محمد أبو الخير، كأول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الغنائي، وعالم الأوبرا وبرودواي وإعادة تقديم أشهر الأعمال المسرحية الغنائية العالمية للجمهور المصري والعربي بشكل ملفت ومميز، بالاتكال على مواهب صاعدة من الشباب والأطفال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فرقة هوس تغني لأول مرة على مسرح الزمالك.. 18 فبراير

اليوم.. فرقة هوس تغني لأول مرة على مسرح الزمالك

مسرح الزمالك يحتضن أكبر حفلات زهرة رامي وميكسر باند

فابريكا تقدم حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي

اليوم.. نيفين علوبة تحيي حفلًا على مسرح ساقية الصاوي

ليلتان لأغاني ديزني مع تابلوهات للبالية على مسرح الجمهورية

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تعزف وتبهر جمهور مسرح الأوبرا .. شاهد

سفير مصر بالسودان يكشف موقف الجماهير من حضور مباراة الأهلي والمريخ

بملابس كلاسيك.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالهما

سيبوني أموت .. حكاية بطل غامر بحياته لإنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالشرقية .. شاهد

في هذه الحالات.. شركات التأمين ملزمة بدفع 40 ألف جنيه للمواطنين وفقا للقانون

بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة ريم مصطفى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الضغط المنخفض .. تعرف على فوائد القهوة

لمحبي الـ SUV .. تعرف على مواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021

سماعة أذن تتسبب في نقل طفلة عمرها عامين إلى المستشفى.. تفاصيل