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رياضة

لأول مرة .. مصر تستضيف البطولة المؤهلة لمستر أوليمبيا 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:34 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستضيف مصر خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس المقبل حدثين هما الأهم والأقوى في رياضة كمال الأجسام المحترفين، حيث تقام بطولة " KO Pro 2021 " لأول مرة في قارة أفريقيا، وهى المنافسات التي تمنح لاعبو كمال الأجسام المحترفين الفائزين بالمراكز الأولى بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021، التي ستقام في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي. 

ويأتي الحدث الذي طال انتظاره لعشاق ومحبى رياضة كمال الأجسام بمثابة المفاجأة، بعدما نجح اسلام قرطام رئيس اتحاد رياضات الشارع في الحصول على حقوق استضافة مصر للمنافسات المؤهلة لمستر أوليمبيا 2021 لتقام في البلاد للمرة الأولى في تاريخ التصفيات المؤهلة للبطولة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة الجهات المختصة.

ويأخذ الحدث أهمية خاصة جدًا للاعبي كمال الأجسام يتمثل في أنه المنافسة الأخيرة في جدول المنافسات المؤهلة لمستر أولمبيا بالولايات المتحدة، ما يجعله مثار اهتمام كبير للاعبين المحترفين في كل أرجاء العالم ممن لديهم الرغبة في الحصول على شرف المشاركة في مستر أولمبيا هذا العام.

ومن المنتظر أن تقام الفاعليات على مسرح "كايروشو" بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام المنافسات في ثلاث فئات هي الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الهام.  

في الوقت نفسه تستضيف مصر مهرجان مستر أولمبيا مصر للهواة، للمرة الثانية على التوالي، بعدما أقيمت في منتصف مارس 2020 لأول مرة ، وحققت نجاحًا كبيرًا رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها بسبب الظروف المناخية الصعبة وقتها، بخلاف أنها كانت آخر حدث رياضي يقام بحضور جماهير وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين قبل قرار إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة الكورونا.

وأبدى إسلام قرطام سعادته بنجاح مصر في استضافة الحدثين الهامين ، بعد التنسيق المتبادل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موضحًا أن الفاعليات امتداد لنجاحات اتحاد رياضات الشارع وفريق كوسكواد مع الوزارة في السنوات الماضية.

وتابع قرطام قائلًا:" استضافة مصر لمستر أولمبيا للهواة للعام الثاني، أمر جيد لمحبي رياضة كمال الأجسام، لكن سيبقى أن استضافة منافسات " KO Pro 2021 "، التي تقام في مصر لأول مرة، هو حدث استثنائي بكل المقاييس، لأن الفائزين بالمركز الأول في منافسات الفئات الثلاث سيحصلون على بطاقة التأهل إلى مستر أوليمبيا أمريكا 2021".

وشدد قرطام على أن استضافة مثل هذه الأحداث تدعم الشباب المصري وتساعد في التخفيف من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية على اللاعبين، وتمنحهم فرصة الاحتكاك بمدارس أوروبية في اللعبة من ناحية، بخلاف أنها تدعم السياحة الرياضية في البلاد لأنها ستشهد اقبالًا كبيرا من اللاعبين الأجانب على المشاركة فيها.

واختتم رئيس اتحاد رياضات الشارع، بتأكيده على أن مصر قادرة دائمًا على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى، موضحًا أن الحدثين هامين وسيجذبان أعدادًا كبيرة للمشاركة فيهما، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التنمية والازدهار، وهو الأمر الذي تحرص عليه بشكل كبير كوسكواد منذ انشائها.
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