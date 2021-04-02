في عيد ميلاده الـ 33 .. مواصفات فتاة أحلام أحمد جمال

يحتفل اليوم، الفنان أحمد جمال، بعيد ميلاده الـ 33، وسط حالة من النجاح والنشاط الفني بعد طرحه مؤخرا عدة أغاني رومانسية أبرزها نشيد العاشقين، وآخر أغنياته كانت بحبك من ألحانه وكلمات نور الدين محمد.

ولد أحمد جمال، عام 1988 في طنطا، بدأ مسيرته الفنية بشكل احترافي بعد مشاركته في برنامج أراب أيدول، ونجاحه الكبير من خلال تقديم أغاني الزمن الجميل، ثم طرح بعدها العديد من الأغنيات الناجحة، خاصة الرومانسية والوطنية.

يعد أحمد جمال من أبرز المطربين الذين يقدمون أغنيات رومانسية، رغم عزوفه عن الزواج والارتباط الرسمي حتى اليوم.

وقال أحمد جمال في لقاء تلفزيوني مؤخرا، إن له مواصفات معينة في فتاة أحلامه، أبرزها أن تكون عاقلة لا تبحث عن المشكلات، و"مش نكدية"، لأنه لا يحب العند، أما عن المواصفات الشكلية فأكد على أنه لا يميل إلى علامات محددة .