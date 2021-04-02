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فن

أوس أوس يهنئ حمدى المرغنى بعيد ميلاده .. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:17 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هناء اوس اوس ، حمدى المرغنى  بـ عيد ميلاده ، ونشر اوس اوس فيد لـ حمدى المرغنى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". 

وعلق اوس اوس " كل سنه وانت طيب ياحمودى ".

ورد علية حمد المرغنى قائلا " كل سنه وانت مطلع عين أهلي ياخويا ".

والجدير بالذكر أن اوس اوس  شارك مؤخرا في مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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