درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2 -4- 2021 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-4- 2021، في القاهرة والمحافظات.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسماعيلية 11 والعظمى 21