أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها

وأعادت الفنانة سارة درزاوى نشر صورتهما من خلال حسابها الشخصي عبر الانستجرام لتشكره.

وسارة درزاوى ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي برنامج "جد جدًا" ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين ثم انتقلت إلى MBC وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر، ومن المعروف عنها أنها كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عندما انتقلوا إلى MBC.



