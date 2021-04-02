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فن

أوس أوس يهنئ سارة درزاوى بعيد ميلادها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان الكوميدى محمد أسامة "أوس أوس"على تهنئة صديقته الفنانة سارة درزاوى بعيد ميلادها ،ونشر صورة جمعتهما من خلال خاصية "الاستورى" بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأعادت الفنانة سارة درزاوى نشر صورتهما من خلال حسابها الشخصي عبر الانستجرام لتشكره.

وسارة درزاوى ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي برنامج "جد جدًا" ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين ثم انتقلت إلى MBC وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر، ومن المعروف عنها أنها كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عندما انتقلوا إلى MBC.

وكانت أخر مشاركات اوس اوس،الفنية  في مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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