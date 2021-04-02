مجموعة الموت.. مواجهة نارية بين الهلال السوداني وصن داونز في دوري الأبطال

يستضيف فريق الهلال السوداني نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الهلال السوداني مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.





في المقابل يطمح صن داونز في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في دور المجموعات أمام الهلال، بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته السابقة، وضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية.





يذكر أن صن داونز فاز على الهلال السوداني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد الجزائري مع مازيمبي الكونغولي، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية.





ويتصدر صن داونز جدول ترتيب مجموعة الموت في دوري أبطال أفريقيا، برصيد 12 نقطة، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، بينما يتزيل مازيمبي الكونغولي جدول الترتيب بنقطتين.