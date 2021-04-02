ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة الموت.. مواجهة نارية بين الهلال السوداني وصن داونز في دوري الأبطال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق الهلال السوداني نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم، الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويدخل الهلال السوداني مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على كامل فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.

في المقابل يطمح صن داونز في الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في دور المجموعات أمام الهلال، بعدما نجح في الفوز بجميع مبارياته السابقة، وضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية.

يذكر أن صن داونز فاز على الهلال السوداني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، شباب  بلوزداد الجزائري مع مازيمبي الكونغولي، في تمام التاسعة مساء، على ملعب 5 جويلية.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب مجموعة الموت في دوري أبطال أفريقيا، برصيد 12 نقطة، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، بينما يتزيل مازيمبي الكونغولي جدول الترتيب بنقطتين.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي