صراع القاع يشعل مواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي في الدوري





ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الـ 14 مؤقتا، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





في المقابل يطمح الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري في خطف الثلاث نقاط، للهروب من المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.





ويحتل وادي دجلة المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 18 والأخير بـ 10 10 نقاط.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، مصر المقاصة مع سموحة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب، المقاولون العرب.

يواجه فريق وادي دجلة نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.