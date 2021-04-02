مدير مؤسسة لرعاية الأيتام: نشارك باحتفالية اليتيم تلبية لنداء العمل الخيري.. فيديو





وأضاف السيد خلال لقاء على هامش تقرير تمت اذاعته ببرنامج صباح البلد: "نعمل على تجربة دمج أطفال بدون مأوى ونشارك اليتيم في يومه وسنحتفل معه وسنقدم أنشطة ثقافية وفنية خلال الاحتفالية.





وتابع مدير مؤسسة الشرقية لرعاية البنين أن التطوير والتنمية التي تسير عليها الدولة بمثابة خير على دور رعاية الأيتام ومنظمات المجتمع المدني.





وأشار السيد إلى أن الأطفال في دور الرعاية بالشرقية ستشارك اليوم في احتفالية الأيتام بالجيزة وهم مسرورين وسعداء لأنهم سيتمكنوا من رؤية اخوة لهم بمحافظات أخرى.

قال محمد السيد مدير مؤسسة الشرقية لرعاية البنين أنه يشارك باحتفالية الأيتام اليوم تلبية لنداء العمل الخيري في المقام الأول، مؤكدا أنه لديه اطفال من "كريمي النسب" تحت مظلة وزيرة التضامن الإجتماعي وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.