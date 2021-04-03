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اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 08:43 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت 3 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.


وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية
سجل سعر اليورو 18.32 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.50 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعرا بين العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه.


وسجل الفرنك السويسرى 16.51 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.


واستقرت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل ين يابانى نحو 14.11 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع ليتراجع.


وبلغ اليوان الصينى 2.37 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.
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