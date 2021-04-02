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أخبار البلد

بطولة عمرو يوسف .. عالم مصريات يصدم صناع مسلسل "الملك"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:27 م
مشاهد من برومو العمل
مشاهد من برومو العمل
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نقابات وتحقيقات

حالة من الجدل عمت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بسبب مسلسل "الملك" الذي سيعرض في رمضان 2021 والمقتبس عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ ويلعب دور البطولة فيه الفنان عمرو يوسف.


ملامح عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك أحمس بالمسلسل عرضته وصناع العمل لموجة عاتية من السخرية والانتقاد خاصة لون عينيه ولحيته اللذين لا يتفقان مع ملامح المصري القديم. 


من جانبه اتفق حسين عبد البصير عالم المصريات ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، في الرأي مع رواد السوشيال ميديا، وقال إن الشكل الذي ظهر به الفنان عمرو يوسف من خلال الصور المتداولة للعمل لا يمت لعالم الفراعنة بصلة، ولم يعرف الملوك الفراعنة اللحية إلا في المناسبات، وكانت لحية مستعارة يلبسها الملوك لأغراض طقسية ودينية.

وأضاف عبد البصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الملابس التي كان يرتديها عمرو كانت غير مصرية، ولم يكن هناك ملك مصري قديم أشقر أو ذو أعين ملونة وجميع الملوك المصريين القدماء كانوا سمر اللون، معلنًا عن تفضيله الفنانين محمد رمضان أو عمرو سعد أو ياسر جلال للقيام بذلك الدور لقرب ملامحهم من ملامح المصريين القدماء.

ولفت أن أحمس كان في سن صغيرة عن الفنان عمرو يوسف عندما قام باستكمال الكفاح بعد الملك سقنن رع والملك كامس، منوها إلى أن السبب في أخطاء هذا المسلسل عدم مراجعته من قبل علماء آثار متخصصين. 

وتابع: "كانت أعمال المخرج شادي عبد السلام رحمه الله في قمة العظمة من ناحية الديكور والملابس واللغة وكل شيء وعليهم أن يتعلموا منه، وكان هذا المسلسل يحتاج لمراجعة دقيقة للسيناريو والحوار وكل متطلبات المرحلة التاريخية من أسلحة وديكور وملابس وأكسسوارات".

وأكد عالم المصريات، أهمية إتقان الأعمال التاريخية عن مصر القديمة لأن المشاهدين وخاصة الشباب منهم يأخذ معلوماته من الدراما.
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