أخبار الفن.. لبنى عبد العزيز تكشف حقيقة مشاركتها بموكب نقل المومياوات.. جدة شهاب ملح تثير الجدل بـ الحمل قبل الزواج

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





ينطلق مساء غد السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية وسط تغطية اعلامية عالمية على الهواء مباشرة ، وسيزين الموكب مشاركة شخصيات فنية لها تاريخها من بينها الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يسرا ، مني زكى ، ليلى علوي وهند صبري".





حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ خبر زواج جدة مقلد المشاهير العرب «شهاب مرتضي» -المعروف بـ "ملح الانستجرام- وحتى الخلافات الزوجية التي نشبت بعد أيام من الزفاف.





علم صدى البلد أن النجمة يسرا ستكون في استقبال المومياوات الملكية في متحف الحضارات غدا بعد نقلها في مكوب من التحرير .





قالت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، إنها لم تتلق دعوة للمشاركة في حدث نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارات، لافتة أنها حريصة على تقليل مشاركتها في الفترة الحالية، حتى لا تتحامل على نفسها وحالتها الصحية، موضحة أنها ليست على علم بمنظمي هذا الحدث.





نشرت الفنانة ماجدة الرومي، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من حفلتها المقامة حاليًا بقصر القبة، في القاهرة، بعد فتح القصر للجمهور.





علم صدى البلد، تفاصيل خاصة حول مشاركة النجوم في نقل المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارات، المرتقب غدًا السبت 3 أبريل.



