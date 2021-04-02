بث مباشر.. حفل ماجدة الرومي في قصر القبة

حفل ماجدة الرومي، الأول الذي يستضيفه قصر القبة بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.





كما أن حفل قصر القبة أولى الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة عقب فتحه للجمهور.





ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.