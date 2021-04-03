5 نصائح للتخلص من الأكزيما على الوجه

الأكزيما هي مجموعة من الأمراض الجلدية التي تسبب احمرار الجلد وتهيجه، يمكن أن يتطور في أي مكان من الجسم ، بما في ذلك الوجه.

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قد يكون لأكزيما الوجه عدة خصائص ، مثل:

إشعال

تهيج

طفح جلدي

تورم

ألم

مشقق

على الرغم من قدرة الأشخاص على التحكم في أعراضهم ، لا يوجد علاج للإكزيما، تميل الأكزيما إلى التحسن ثم تزداد سوءًا مرة أخرى ، وهو ما يسميه الأطباء مشاعل، عند الأطفال ، غالبًا ما يكون الوجه هو أحد الأماكن الأولى التي تتطور فيها الأكزيما. يبدأ عادة بين سن 6 أشهر و 5 سنوات .

كشف موقع mediacl news today، على أهم النصائح والاستراتيجيات التي قد تساعد الشخص في التخلص من الإكزيما على الوجه ما يلي:

1. تأكد من أنها أكزيما

الحالات الأخرى ، مثل التهاب الجلد الدهني أو الصدفية ، لها مظهر مشابه للإكزيما ولكنها تتطلب علاجًا مختلفًا.

على سبيل المثال ، يركز علاج التهاب الجلد الدهني عادةً على إزالة القشور الموجودة على الجلد واستخدام كريم مضاد للفطريات. تميل الصدفية إلى الشعور بحكة أكثر اعتدالًا من الأكزيما وتسبب بقعًا سميكة وملتهبة من الجلد، يمكن للطبيب فحص الشخص وتشخيص الإكزيما أو حالة أخرى.

2. اتبع ممارسات النظافة الجيدة

قد تساعد ممارسات النظافة الجيدة الأشخاص في إدارة أعراض الأكزيما وتقليلها . يجب على الشخص أن يغسل جلده بانتظام ولكن لا يستخدم الصابون أو المنتجات ذات الرائحة الشديدة التي يمكن أن تجف الجلد أو تهيجها. يجب أن يأخذوا حمامات قصيرة فاترة ، وأن يجففوا الجلد بدلًا من فركه ، وأن يرطبوا بعد الاستحمام مباشرة.

قد يساعد استخدام الكريمات المرطبة بانتظام في التئام الجلد والحفاظ عليه من الجفاف الشديد.

3. تحديد وتجنب العطور المحتملة بتهيج الجلد

يمكن لأي شخص اتخاذ خطوات لتحسين الإكزيما عن طريق تجنب المواد التي قد تهيج الجلد ، مثل الصابون والزيوت الأساسية والمنتجات المعطرة.

في حين أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يقلل الالتهاب في الجلد ويحسن الإكزيما ، فإن الحرارة والعرق من التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى التوهج.

تشمل المحفزات المحتملة الأخرى لأعراض الإكزيما ما يلي:

عث الغبار

منتجات التنظيف

تلوث الهواء

طلاء الأظافر

مجوهرات

صبغة شعر

طلاء المنزل

النباتات

حيوانات أليفة

كريم واقي من الشمس

بعض الأدوية

قد يساعد تحديد المحفزات وتجنبها في تحسين أعراض الإكزيما.

4. استخدم الدواء بشكل مناسب

يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة أن تساعد الأشخاص في إدارة الحكة. يمكن للأطباء والصيادلة أن يطلعوا الناس على أكثر الطرق فعالية لاستخدام هذه المنتجات.

قد يقترح أخصائيو الرعاية الصحية تجربة قناع التبريد المصنوع من ورق الأرز على الأدوية الموضعية أو المرطب لمدة 30 دقيقة تقريبًا لتخفيف الأعراض. قد يوصون أيضًا بتناول مضادات الهيستامين غير المهدئة قبل ساعة واحدة من الحدث الرياضي أو التمرين أو أي نشاط آخر ، لأن العرق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأكزيما.

5. اتخذ خطوات لتجنب الحكة الليلية

يعاني الكثير من المصابين بالأكزيما من صعوبة في النوم بسبب الحكة. للتخفيف من الحكة يمكن للشخص:

استخدم الأدوية الموضعية في وقت متأخر من بعد الظهر وبداية المساء لمنع الحكة الليلية

النوم على وسادة تبريد

النوم بقناع التبريد

استخدم المرطب لمنع الهواء المنزلي من الجفاف الشديد

يمكن أن تكون اللفافات المبللة مفيدة في تخفيف الحكة الليلية ، خاصة للأطفال والرضع.