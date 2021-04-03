5 أسباب تؤدي للسمنة.. احترسي منها

السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يعاني الشخص من زيادة الوزن أو الدهون في الجسم والتي قد تؤثر على صحته، عادة ما يقترح الطبيب أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع.

أسباب السمنة

مؤشر كتلة الجسم ( BMI ) هو أداة يستخدمها الأطباء لتقييم ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن مناسب لسنه وجنسه وطوله. يجمع القياس بين الطول والوزن.

يشير مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9 إلى أن الشخص يحمل وزنًا زائدًا. يشير مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أكثر إلى أن الشخص قد يعاني من السمنة، تلعب العوامل الأخرى ، مثل نسبة الخصر إلى حجم الورك (WHR) ، ونسبة الخصر إلى الطول (WtHR) ، وكمية وتوزيع الدهون في الجسم دورًا أيضًا في تحديد مدى صحة وزن الشخص و شكل الجسم، إذا كان الشخص يعاني من السمنة والوزن الزائد ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية ، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي والتهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان .

1) استهلاك الكثير من السعرات الحرارية

يكون الشخص أقل عرضة للإصابة بالسمنة إذا كان نظامه الغذائي يتكون أساسًا من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

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عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستخدمه كطاقة ، فإن الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، أيضًا ، من المرجح أن تؤدي بعض أنواع الأطعمة إلى زيادة الوزن ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات.

تشمل الأطعمة التي تميل إلى زيادة خطر زيادة الوزن ما يلي:

وجبات سريعة

الأطعمة المقلية ، مثل البطاطس المقلية

اللحوم الدهنية والمعالجة

العديد من منتجات الألبان

الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف ، مثل المخبوزات وحبوب الإفطار الجاهزة والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على السكريات المخفية ، مثل الكاتشب والعديد من المواد الغذائية المعلبة والمعبأة

العصائر المحلاة والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية

الأطعمة المصنعة عالية الكربوهيدرات ، مثل الخبز والخبز

تحتوي بعض المنتجات الغذائية المصنعة على شراب الذرة عالي الفركتوز كمُحلي ، بما في ذلك العناصر اللذيذة ، مثل الكاتشب.



2) قيادة أسلوب حياة مستقر

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من السمنة.

يعيش الكثير من الناس أسلوب حياة أكثر استقرارًا من آبائهم وأجدادهم.

تتضمن أمثلة عادات الخمول ما يلي:

العمل في مكتب بدلًا من العمل اليدوي

ممارسة الألعاب على الكمبيوتر بدلًا من ممارسة الأنشطة البدنية بالخارج

الذهاب إلى الأماكن بالسيارة بدلًا من المشي أو ركوب الدراجات

كلما قل تحرك الشخص ، قل عدد السعرات الحرارية التي يحرقها، يؤثر النشاط البدني أيضًا على كيفية عمل هرمونات الشخص ، وتؤثر الهرمونات على كيفية معالجة الجسم للطعام.

3) عدم النوم الكافي

أشارت الأبحاث إلى أن قلة النوم تزيد من خطر زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، راجع الباحثون أدلة لأكثر من 28000 طفل و 15000 بالغ في المملكة المتحدة من عام 1977 إلى عام 2012. في عام 2012 ، خلصوا إلى أن الحرمان من النوم زاد بشكل كبير من خطر السمنة لدى كل من البالغين والأطفال، أثرت التغييرات على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

4) اضطرابات الغدد الصماء

نشرت دراسة في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي التي تقدم أدلة حول كيفية تأثير الفركتوز السائل، وهو نوع من السكر - في المشروبات على استقلاب الطاقة الدهنية ويؤدي إلى الكبد الدهني ومتلازمة التمثيل الغذائي، تشمل سمات متلازمة التمثيل الغذائي مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، بعد إطعام الفئران محلول الفركتوز بنسبة 10 في المائة لمدة 14 يومًا ، لاحظ العلماء أن التمثيل الغذائي لديهم بدأ في التغييرات، يعتقد العلماء أن هناك صلة بين ارتفاع استهلاك الفركتوز والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي. أثارت السلطات مخاوف بشأن استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز لتحلية المشروبات وغيرها من المنتجات الغذائية.

